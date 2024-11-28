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        Dün kombilerini tamir ettiren çift, sabah Norveç'e gidecekti; evlerinde ölü bulundular

        KONYA'da dünden bu yana kendilerinden haber alınamayan Fatma (74) ve Mehmet Karatepe (73) çifti, evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:20
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        Dün kombilerini tamir ettiren çift, sabah Norveç'e gidecekti; evlerinde ölü bulundular
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        KONYA’da dünden bu yana kendilerinden haber alınamayan Fatma (74) ve Mehmet Karatepe (73) çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin dün, bozulan doğal gaz kombisini tamir ettirdikleri, bu sabah ise Norveç’teki kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

        Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Gürkan Caddesi’nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Fatma ile eşi Mehmet Karatepe’ye ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi. Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        DOĞAL GAZ KOMBİSİNE BAKIM YAPTIRMIŞLAR

        Çiftin dün, evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırdığı, kombiyi tamir ettirdikleri öğrenildi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi. Fatma ve Mehmet Karatepe’nin bu sabah 10.00’da uçakla İstanbul’a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç’e gitmeyi planladıkları öğrenildi. Polis ve sağlık görevlileri çiftin doğal gaz zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruyor. Fatma ve Mehmet Karatepe’nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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