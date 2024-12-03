Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandı

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolu kontrol noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilen Hüseyin Abi’nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler otomobildeki aramada kaynak makinesi içine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şüpheli Hüseyin Abi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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