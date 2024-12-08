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        Konya'da Suriyeler, zafer kutlaması yaptı

        KONYA'daki Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:20
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        Konya'da Suriyeler, zafer kutlaması yaptı
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        KONYA'daki Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası kutlama yaptı.

        Konya'ya yaşayan Suriyeliler, Şems-i Tebrizi Türbesi önündeki parkta toplanıp, Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesini, 'Suriye birdir' sloganlarıyla kutladı. Polis, kutlama alanı ve kenttin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldı.

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