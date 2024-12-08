Konya'da Suriyeler, zafer kutlaması yaptı
KONYA'daki Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası kutlama yaptı.
KONYA'daki Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası kutlama yaptı.
Konya'ya yaşayan Suriyeliler, Şems-i Tebrizi Türbesi önündeki parkta toplanıp, Esad yönetiminin kontrolünü kaybetmesini, 'Suriye birdir' sloganlarıyla kutladı. Polis, kutlama alanı ve kenttin önemli noktalarında güvenlik önlemi aldı.
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