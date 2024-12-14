Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı tek katlı müstakilde evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler evin içinde 2 çocuk babası olan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Mustafa Deniz'in cansız bedeni karşılaştı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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