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        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

        KONYA'nınBozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Deniz (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:45
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        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
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        KONYA'nınBozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Deniz (54), hayatını kaybetti.

        Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı tek katlı müstakilde evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler evin içinde 2 çocuk babası olan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Mustafa Deniz'in cansız bedeni karşılaştı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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