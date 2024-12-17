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        Otomobil alev topuna döndü, eşi ve kızını son anda kurtardı

        KONYA'da otomobili seyir halindeyken aniden alev topuna dönen Mustafa Önal, yanındaki eşi ve kızını son anda kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:25
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        Otomobil alev topuna döndü, eşi ve kızını son anda kurtardı
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        KONYA'da otomobili seyir halindeyken aniden alev topuna dönen Mustafa Önal, yanındaki eşi ve kızını son anda kurtardı.

        Konya-Adana kara yolunda dün akşam saatlerinde Mustafa Önal yönetimindeki 70 FT 337 plakalı otomobil Acıgöl yakınlarına geldiğinde belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Önal, otomobilini yolun sağına park edip, yanındaki eşi ve kızını araçtan çıkartıp uzaklaştı. Bu sırada otomobil, alev topuna döndü. Önal, yol kenarından topladığı kar birikintileriyle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olmadı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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