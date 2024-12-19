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        Elektrik prizinden yangın çıktı; 4 kerpiç ev zarar gördü

        KONYA'da bir evde elektrik prizinden çıkıp, bitişiğindeki 3 eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:15
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        Elektrik prizinden yangın çıktı; 4 kerpiç ev zarar gördü
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        KONYA'da bir evde elektrik prizinden çıkıp, bitişiğindeki 3 eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 2 kişi dumandan etkilenirken, zarar gören kerpiç evlerden 2'sinin yıkılması için de çalışma başlatıldı.

        Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde oturan Havva Onuk'un evinde buzdolabının takılı olduğu elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Hızla yükselip eve saran alevler bitişiğindeki Dursun Yaşar, Emine Çakar ve Ali Çakar'ın evlerine de sıçradı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye hazırda bekleyen sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kerpiç olan 4 evden 2'sinin iş makineleri ile yıkılması çalışma başlatıldı.

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