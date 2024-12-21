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        Konya'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde husumetliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:52 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:55
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        Konya'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        KONYA’nın Seydişehir ilçesinde husumetliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan M.K. ile M.Ç., cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.K., üzerinde bulunan bıçakla M.Ç.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli M.K. ise olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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