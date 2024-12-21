Konya'da husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde husumetliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan M.K. ile M.Ç., cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.K., üzerinde bulunan bıçakla M.Ç.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüpheli M.K. ise olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.