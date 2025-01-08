Özgür Özel: Milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekliler için geçim haktır. Bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız. Eğer ki bu Meclis'i, bu bakana ezdirirlerse, bundan sonra o eli, bakanın dediği gibi kaldıranların gidip de emeklilerin yüzüne bakacak halleri olmaz. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclis'e? Bir emeklinin kaç katı maaş alıyorsunuz? Oylamaya gelince milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından partisi tarafından kazanılan Cihanbeyli ve Ereğli ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret etmek için bugün Konya'ya geldi. Özel, ilk olarak Cihanbeyli Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Türkiye'nin neresine gitsem bu enflasyon hesabını iki şeyle anlatıyorum. Bir; hiç şaşmaz diyorum ki çeyrek altın hesabı bozulmaz. Tayyip Bey kızıyor. Çeyrek altın hesabı şu; 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli, tam sekiz çeyrek altın alabiliyordu. Aldığı en düşük emekli maaşıyla. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin lira, ancak 2,5 çeyrek altın alabildi. Bunu asla unutmayın, unutturmayın. Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 2,5 çeyrek altın" dedi.

AK PARTİ GRUBUNA SESLENDİ Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün en düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL'ye çıkardıklarını duyurmasını eleştirerek, "Dün hadsiz bakan açıklama yapmış. En düşük emekli maaşını 14 bin 400 küsur lira yaptım diye. En düşük emekli maaşını Meclis arttırabilir. Kanun teklifi verilecek. Komisyonda görüşülecek. Aşağıya inecek. Değişiklik önergeleri verilecek. Kararı, milletin vekili verecek. 14 bin 500 olduğunda bu milletin vekilleri 'evet' derse o fiyat olacak. 'Hayır' derse 20 bin olsun derse, 20 bin olacak. Yetki sözde parlamentoda ama o kadar şımarmışlar ki Tayyip Bey, 'En düşük emekli maaşını 12 bin 500'den 14 bin 500 yapalım' demiş. Bakan açıklama yapıyor, yaptı diye. Meclis'e soracağız. Meclis'ten bekleyeceğiz. 'Meclis'in 14 bin 500 yapmasını bekliyoruz' diyecek nezaketi bile göstermiyor. Buradan AK Parti'ye, Abdullah Güler'e, Meclis'teki AK Parti grubunun başkanına, grup başkanvekillerine sesleniyorum. Eğer şu kadarcık haysiyetimiz varsa, bu adamın bu yaptığının altında kalmazsınız. Çıkacak atanmış bakan, seçilmiş 600 tane milletvekiline daha Meclis'e kanun teklifi verilmeden 14 bin 400 bilmem kaç diye küsuratına kadar emekli maaşı söylüyor. Siz de bunun altına imza atıp, el kalkacaksınız öyle mi? Buradan Meclis'in onurlu, çalışkan, haysiyetli, kendini bu bakana ezdirmeyecek, emeklisini bu bakana ezdirmeyecek bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Emekliler için geçim haktır. Bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız. Eğer ki bu Meclis'i, bu bakana ezdirirlerse, bundan sonra o eli, bakanın dediği gibi kaldıranların gidip de emeklilerin yüzüne bakacak halleri olmaz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclis'e? Bunun için mi bu millet yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor, maaşlarınızı günü gününe ödüyor. Bir emeklinin kaç katı maaş alıyorsunuz? Oylamaya gelince milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz" diye konuştu.

'FAİZİYLE BİRLİKTE BİZE ÖDETİYORLAR' CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borcuna da değinen Özel, "Tayyip Bey altın hesabını sevmiyor. Dün bana demiş ki 'Hazır elinde hesap makinesi, sarraf sarraf gezip altın hesabı yapıyorken bir de hesapla bakalım demiş, CHP'li belediyelerin borcunu. Hesapladık. SGK'ya olan bütün borcu altına çevirdik. Vallahi SGK'nın 9 kamyon, 10 kamyon altın alacağı var. Bunun 9 kamyonu Tayyip Bey'e yakın şirketlerden, bir kamyonu bütün belediyelerden. Kamyonun 3'te 1'i de AKP'li belediyelerin borcu. 3'te 2'si geri kalan bütün belediyelerin borcu. Ama bizim 3'te 2'sinin de yarısı AK Parti'li belediyeler buradaki gibi yemişler, yemişler; ödememişler. Faiziyle birlikte bize ödetiyorlar. Tayyip Bey'e dün söyledim. Bak SGK'nın önüne, o yandaşlarının borcu olan 9 kamyon altını çek, kamyonun 3'te 1'i bizim borcumuz, getirmeyen namerttir. Ama CHP'li belediyelerden faiziyle alıp, CHP'yi silkeleyip, buradaki işçinin, memurun maaş alamaz hale getirip, 1 ay sonra yapılandırma yapmaya niyetleniyor. Yandaşın faizini silecek, anaparayı bilmem kaç parçaya bölecek" dedi.