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        Bıçakla peşine düştüğü eşi pencereden atlamıştı; ifadesi ortaya çıktı (2)

        TUTUKLANDIKonya'da tartıştığı eşi Canan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:35
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        Bıçakla peşine düştüğü eşi pencereden atlamıştı; ifadesi ortaya çıktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Konya'da tartıştığı eşi Canan S.'nin peşine bıçakla düşüp, sığındığı eve girmeye çalışan, bu sırada panikleyen kadının pencereden atlamasına neden olan Ahmet S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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