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        Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:55
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        Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü S.Ö. (26), kaza yerinden ayrıldı. Jandarma ekipleri, sürücüyü arama çalışmaları başlattı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kargacı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bir aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, takla attığı belirlenen 42 AZU 201 plakalı araçta kimseyi bulamadı. Çevrede yapılan aramada da herhangi bir ize rastlanılmadı. Jandarma yaptığı araştırma da kazadan sağ kurtulup aracını terk eden sürücünün S.Ö. olduğunu belirledi. Ekipler sürücü S.Ö.'yu bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

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