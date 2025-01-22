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        16 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:05
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        16 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü
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        KONYA'nın Akşehir ilçesinde İ.Ö. (16), tartıştığı babası Özcan Özer'i (40), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Özer ile oğlu İ.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ö., av tüfeğiyle babası Özer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan Özer, kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Özer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İ.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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