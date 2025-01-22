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        16 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü (3)

        TUTUKLANDIKonya'nınAkşehir ilçesinde annesini dövüp, merdivenlerden iteklemek istediğini öne sürdüğü babası Özcan Özer'i tüfekle vurup öldüren İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:58
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        16 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü (3)
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        TUTUKLANDI

        Konya'nınAkşehir ilçesinde annesini dövüp, merdivenlerden iteklemek istediğini öne sürdüğü babası Özcan Özer'i tüfekle vurup öldüren İ.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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