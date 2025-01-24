Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (5)

AFADEKİPLERİ, ENKAZ ALTINDAKİ 5 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Konya’da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu öğrenildi. Ekiplerin mahsur kalan vatandaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdikleri öğrenildi.

SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

ENKAZDA KALDIĞI BELİRTİLEN 5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bu arada enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

ZEMİN KATTAKİ BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLAN KESİLDİĞİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok.” dedi.