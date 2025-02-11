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        Sevgilisini otomobilde bıçaklayarak öldürdü (2)

        TUTUKLANDIKonya'da,birlikte otomobilde uyuduğu sevgilisini bıçaklanmış şekilde bulduğunu ihbar eden ve ardından polisin şüphesi üzerine gözaltına alınıp, cinayeti itiraf eden Ayşe Kocabaş (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:31
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        Sevgilisini otomobilde bıçaklayarak öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Konya’da,birlikte otomobilde uyuduğu sevgilisini bıçaklanmış şekilde bulduğunu ihbar eden ve ardından polisin şüphesi üzerine gözaltına alınıp, cinayeti itiraf eden Ayşe Kocabaş (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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