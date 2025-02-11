Sevgilisini otomobilde bıçaklayarak öldürdü (2)

Konya’da,birlikte otomobilde uyuduğu sevgilisini bıçaklanmış şekilde bulduğunu ihbar eden ve ardından polisin şüphesi üzerine gözaltına alınıp, cinayeti itiraf eden Ayşe Kocabaş (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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