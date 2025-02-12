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        Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin minibüsünü kurşunlattı

        KONYA'da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin minibüsünü kurşunlatan İsmail C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:40
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        Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin minibüsünü kurşunlattı
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        KONYA’da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin minibüsünü kurşunlatan İsmail C. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi’nde bulunan Hakan Ü.’ye ait seyyar arzuhalcide meydana geldi. İsmail C., yaklaşık 15 gün önce eşinden boşanmak için Hakan Ü.’nün yanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Bir gün sonra İsmail C.’nin eşi Melek C. de Hakan Ü.’ye giderek boşanma dilekçesini yazdırdı. Hakan Ü.’nün eşine yazdığı dilekçenin daha detaylı olduğunu öğrenen İsmail C., öfkelenip, otomobiliyle arkadaşları İsmail A. ve Mustafa E.S.’yi, seyyar arzuhalci Hakan Ü.’nün minibüsünün yakınlarına bıraktı. İsmail A. yanında bulunan tabancayı çıkararak minibüse 3 el ateş ederek kaçtı. Sabah geldiğinde minibüsünün kurşunlandığını gören Hakan Ü.’nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri saklandıkları evde suç aleti tabanca ile yakaladı. İsmail C. de gözaltına alındı. Arkadaşlarını azmettirdiği öne sürülen İsmail C. ifadesinde, suçlamaları reddetti. Tabancayı kullanan İsmail A. ise “Arkadaşımın morali bozuk olduğunu için iş yerini kurşunladım” dediği öğrenildi.

        3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İsmail C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise “Namusunu bilmeyen, kinini bilmez” dedi.

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