Konya'da TIR, ekip otosuna arkadan çarptı; 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı

KONYA’da TIR’ın, devriye görevindeki ekip otosuna arkadan çarptığı kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru da ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi, Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 AFY 470 plakalı traktör yüklü TIR, 42 A 7258 plakalı polis aracına arkadan çarptı. 1 polis memuru kaza yerinde şehit olurken, 2 polis memuru da ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“25.02.2025 Günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir TIR’ın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”