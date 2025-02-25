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        Konya'da TIR, ekip otosuna arkadan çarptı; 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı (2)

        KİMLİKLERİBELİRLENDİKonya'da, TIR ile ekip otosunun çarpıştığı kazada Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Sivri şehit oldu, Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:20
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        Konya'da TIR, ekip otosuna arkadan çarptı; 1 polis şehit oldu, 2 polis ağır yaralandı (2)
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        KİMLİKLERİBELİRLENDİ

        Konya'da, TIR ile ekip otosunun çarpıştığı kazada Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Köprübaşı Polis Merkezi'nde görevli Onur Sivri şehit oldu, Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam yaralandı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Demirkır ve Sağlam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şehit polis memuru Onur Sivri'nin ailesinin, Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

        BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, ''Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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