2 yaşındaki Rana, sokak köpeklerinin saldırısında öldü

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana El Minik çocuk, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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