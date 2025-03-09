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        'Gen' tedavisi adı altında hastalardan binlerce dolar talep eden polikliniğin laboratuvarı mühürlendi

        KONYA'da multipl skleroz (MS), miyopati, sarı nokta, kanser ve serebral palsi (SP) gibi hastalıklara 'gen' tedavisi yaptıklarını öne sürerek, hasta ve hasta yakınlarından 9 ila 12 bin dolar arası para talep eden özel bir genetik kliniğin laboratuvarı, yapılan baskında mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:00
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        'Gen' tedavisi adı altında hastalardan binlerce dolar talep eden polikliniğin laboratuvarı mühürlendi
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        KONYA’da multipl skleroz (MS), miyopati, sarı nokta, kanser ve serebral palsi (SP) gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yaptıklarını öne sürerek, hasta ve hasta yakınlarından 9 ila 12 bin dolar arası para talep eden özel bir genetik kliniğin laboratuvarı, yapılan baskında mühürlendi.

        Selçuklu ilçesindeki özel bir genetik kliniği hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. CİMER’e yapılan şikayette; ‘Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapılıyor. Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor. Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor’ denildi.

        Şikayetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri genetik kliniğine baskın yaptı. Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı iddia edilen bodrum katta kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvarı mühürledi. Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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