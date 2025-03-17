Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 60 tutuklama
KONYA'da 10 gün içinde yapılan 44 uyuşturucu operasyonunda gözaltına 88 şüpheliden 60'ı tutuklandı.
KONYA’da 10 gün içinde yapılan 44 uyuşturucu operasyonunda gözaltına 88 şüpheliden 60’ı tutuklandı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart ve 13 Mart tarihleri arasında 44 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 20 bin 859 adet uyuşturucu hap, 2 bin 052 ecstasy hap, 518 gram kannabinoid, 204 gram esrar, 154 gram metamfetamin, 64 peçeteye emdirilmiş kannabinoid, 62 gram eroin, 37 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda aralarında uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilerin de bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 60’ı tutuklandı, 28'i ise serbest bırakıldı.
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