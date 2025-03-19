Rezidanstaki işkence sanıklarının 10'ar yıl hapis cezası onandı

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat Demirci (41) ile nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) hakkında, yerel mahkemenin verdiği 10’ar yıl hapis cezası kararı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 9’uncu Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluşup, otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Aydın, kurtulduktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkarıldı.

3 sanık, Demet Aydın'a ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Mahkeme heyeti de tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye, Demet Aydın'a yönelik 'Nitelikli yağma' suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Demet Aydın'a telefonu geri verdikleri için ceza 6'şar yıla düşürüldü. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup cezayı 5'er yıla indirdi. 3 kişi, 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişiyle işlendiği belirtilerek cezayı 6'şar yıla çıkarıldı. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup 5'er yıla indirdi. Şüpheli 3 kişinin, diğer işledikleri 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'Tehdit ve hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarına ise cezanın hükmün açıklanması geri bırakılması kararını verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.