Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı (2)

Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavganın ramazan davulu bahşişinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İki grubun akraba olduğu ve kendi bölgelerinden bahşiş toplandığı gerekçesiyle başlayan tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

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