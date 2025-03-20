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        Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı (2)

        KAVGANINSEBEBİ, RAMAZAN DAVULU BAHŞİŞİYMİŞKonya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavganın ramazan davulu bahşişinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:01
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        Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı (2)
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        KAVGANINSEBEBİ, RAMAZAN DAVULU BAHŞİŞİYMİŞ

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavganın ramazan davulu bahşişinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İki grubun akraba olduğu ve kendi bölgelerinden bahşiş toplandığı gerekçesiyle başlayan tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

        Suç aletleri bıçak ve sopaları toplayan polis ekiplerinin, çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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