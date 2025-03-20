Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı (2)
KAVGANINSEBEBİ, RAMAZAN DAVULU BAHŞİŞİYMİŞKonya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavganın ramazan davulu bahşişinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
KAVGANINSEBEBİ, RAMAZAN DAVULU BAHŞİŞİYMİŞ
Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavganın ramazan davulu bahşişinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İki grubun akraba olduğu ve kendi bölgelerinden bahşiş toplandığı gerekçesiyle başlayan tartışmanın sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirlendi.
Suç aletleri bıçak ve sopaları toplayan polis ekiplerinin, çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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