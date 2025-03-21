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        Bebeğini emzirirken bıçaklanan Zeynep: Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur

        KONYA'da2 çocuk annesi Zeynep Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:30
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        Bebeğini emzirirken bıçaklanan Zeynep: Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur
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        KONYA'da2 çocuk annesi Zeynep Y. (22), 4 aylık bebeğini emzirdiği sırada eşi Abdülsamet Y. (26) tarafından darbedilip, kaçtığı kayınvalidesinin evinde sırtından 2 kez bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Abdülsamet Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Zeynep Y., "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?" dedi.

        Olay, geçen çarşamba günü Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'ta meydana geldi. Evinde 4 aylık bebeğini emziren Zeynep Y.'i, iddiaya göre yanına gelen eşi Abdülsamet Y. darbetti. Kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığınan Zeynep Y.'nin peşinden giden Abdülsamet Y., eşini sırtından 2 kez bıçakladı. Zeynep Y. kanlar içinde kalırken, Abdülsamet Y. olay yerinden uzaklaştı. Zeynep Y. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında bulunan Zeynep Y., dün taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        'ÇOCUKLARIM İÇİN KATLANIYORDUM'

        DHA'ya konuşan Zeynep Y., "Kızımı emzirirken eşim cinnet geçirip, bir anda beni darbetmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı. Kendisinden çoğu kez şiddet gördüm. Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur? Çocuklarım onların elinde. 4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

        '3'ÜNCÜ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK'

        Kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirten Zeynep Y., "Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Sırtımdan bıçaklanmışım, benim ölmem mi gerekiyordu? Beni bıçaklaması yeterli bir neden değil mi? Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir. Beni bıçakladığı günün gecesinde madde kullandı. Sabah olunca da kendisinde bir hareketlilik oldu. 'Seni öldüreceğim' deyip duruyordu. Oğlumu da dövüyordu. Bebeğimin bile ağlamasına sinirleniyordu. Çocuklarımın hayatı tehlikede, onların yanımda olmasını istiyorum. Biri 4 aylık emzirmem gerekiyor. Diğeri 3 yaşında bana muhtaç durumda. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi.

        'ÇOCUKLARDAN HABER ALAMIYORUZ'

        Zeynep Y.'nin avukatı Şükrü İnci ise "Müvekkilim bebeğini emzirdiği sırada eşi sinir krizi geçirerek çocuklarının gözü önünde sırtından 2 kez bıçaklamıştır. Ancak sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Müvekkilim evliliğinin başından bu yana defalarca kez hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüştür. Çocuklar da bu şiddetten mağdur durumdalar. Çocuklar eşinin ailesi tarafından olaydan sonra kaçırılıyor ve şu an çocuklardan haber alamıyoruz. Çocukları teslim ettiklerine dair polislere beyanda bulunuyorlar, ancak öyle bir durum söz konusu değil. Bizim için üzücü olan şey, bu kişinin adli kontrolle serbest bırakılması. Müvekkilimin şu an can güvenliği bulunmamaktadır. Adli kontrol kararına da itirazda bulunduk. Çocukların hayatından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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