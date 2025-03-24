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        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi istendi

        KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla 47 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş'e (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:15
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        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi istendi
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        KONYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) kendisini aldattığı iddiasıyla 47 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş'e (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce bozuldu. Ceza dairesi, çiftin birbirine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Güneş hakkında asgari oranda 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

        Olay, 14 Eylül 2023'te saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefonda başka biriyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş, kaçtı.

        DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

        Gürültü üzerine komşuları polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi, otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Neşet Güneş'in savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını öne sürerek, cinayeti işlediğini söyledi.

        Neşet Güneş hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 09 Eylül 2024'te son kez hakim karşısına çıkan Güneş, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.

        İSTİNAF KARARI BOZDU

        Kararın ardından Neşet Güneş’in avukatları, karara itiraz etti. Dosya incelenmek üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen ceza dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onamadı. 1. Ceza Dairesi, çiftin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Neşet Güneş hakkında asgari oranda 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, verilen cezayı bozup, dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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