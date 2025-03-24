Leylekler Vadisi'nin konuklarına yiyecek bırakıldı

TÜRKİYE’nin en büyük leylek kolonilerinden olan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Leylekler Vadisi'ne leylekler gelmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorluk çekince doğaseverler, belediyenin desteğiyle yiyecek bıraktı.

Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında olan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bu yıl karla karşılaşan leylekler, yiyecek bulmakta zorluk çekince doğaseverler, belediyenin desteğiyle yiyecek bıraktı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ''Beyşehir doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan göçmen kuşlara destek olmak bizim en başta insan olarak sorumluluğumuzdur. Doğa dostu projelere bugüne kadar destek olduk. Bu desteğimiz bundan sonra da sürecek. Hayvanların kış aylarında aç kalmamaları için geçmiş yıllarda da buna benzer birçok farklı noktada besleme çalışmaları yaptık” dedi.

Leyleklere yem bırakan doğasever Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ''Kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava nedeniyle göç yorgunu olan leylekler yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Belediye Başkanımızın desteğiyle doğaseverlerle birlikte yemleme yaptık” diye konuştu.