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        İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları Konya'ya ulaştı

        İSPANYA'dan yola çıkıp, hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 5,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:05
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        İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları Konya'ya ulaştı
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        İSPANYA'dan yola çıkıp, hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 5,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandıran Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Konya’ya ulaşıp, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

        İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a gidecek olan hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarını bitirmek üzere. Sevilla Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdallah Hernandez liderliğindeki 'Hajj on Horseback' (At Sırtında Hac) ekibi, Konya’ya ulaştı. Mevlana Türbesi'ni ziyaret etmek için gelen ekip, halkın da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        'TÜRKİYE’DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

        Yaklaşık 4 bin 500 kilometre boyunca atların üzerinde yolculuk yaptıklarını söyleyen Abdelkader Harkassi, "5,5 aydır yoldayız. İspanya'dan 4 bin 500 kilometre yol yaptık. Balkanlardan Türkiye'ye geldik. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Konya Mevlana'ya da gelmekten çok mutluyuz. Türkiye'ye geldiğimizden bu yana çok güzel ağırlandık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bize çok fazla davet ve çok fazla ilgi vardı. Hiçbir iftarımız yalnız geçmedi. Mayısın sonunda inşallah orada olmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra orada olmayı planlıyoruz. Başlangıçtan bu yana 40 kilometre yol alıp dinleniyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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