Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Babasını vuran kayınpederini vurdu; 2 ölü

        KONYA'da kolonya imalatçısı Mehmet Özbahar (57), aynı işi yapan dünürü Osman Uyar (54) tarafından tabancayla vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını vuran kayınpederini vurdu; 2 ölü
        ABONE OL

        KONYA’da kolonya imalatçısı Mehmet Özbahar (57), aynı işi yapan dünürü Osman Uyar (54) tarafından tabancayla vuruldu. İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar ise kayınpederi Uyar’ı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. İki dünür hayatını kaybederken, Ali Musa Özbahar polisi arayarak kendini ihbar etti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Osman Uyar kendisi gibi kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Özbahar’ın iş yerine gitti. Burada husumetli olan dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, Özbahar’ı tabancayla vurarak öldürdü. İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar da babasını vuran kayınpederi Osman Uyar’ı 42 AOL 627 plakalı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. Özbahar, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri dünürler Mehmet Özbahar ile Osman Uyar’ın öldüğünü belirledi. Dünürlerin cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Musa Özbahar’ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Konya'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Konya'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Avrupa turundaki bisiklet tutkunu İsviçreli çift, Beyşehir'e geldi
        Avrupa turundaki bisiklet tutkunu İsviçreli çift, Beyşehir'e geldi
        Yayanın öldüğü kaza kamerada
        Yayanın öldüğü kaza kamerada
        Konyaspor'da hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzeye götürmek
        Konyaspor'da hedef, Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzeye götürmek
        Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü