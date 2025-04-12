Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edip bilgi aldı. Dervişoğlu, fuara katılan çiftçilerle de bir süre sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere Konya'ya geldi. Dervişoğlu, toplantı öncesi Konya'da düzenlenen '21’inci Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Dervişoğlu, stantları gezip, katılımcı firmalardan bilgi aldı. Bölge halkı ve çiftçilerle de bir süre sohbet eden Dervişoğlu, daha sonra fuar alanından ayrıldı.