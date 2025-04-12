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        Konyaspor-Göztepe: 1-0

        STAT:MEDAŞ Konya BüyükşehirHAKEMLER: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat ŞenerKONYASPOR: Deniz Ertaş- Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:09 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:09
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        Konyaspor-Göztepe: 1-0
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        STAT:MEDAŞ Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener

        KONYASPOR: Deniz Ertaş- Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı(Dk.86 Boranijasevic), Oğulcan Ülgün(Dk.62 Aleksic), Jevtovic, Pedrinho(Dk.80 Bjorlo), Yusuf Erdoğan(Dk.80 Umut Nayır), Kramer

        GÖZTEPE: Lis- Taha Altıkardeş, Heliton(Dk.46 Neilsen), Koray Günter, Ogün Bayrak(Dk.62 Bokele), Dennis, Doğan Erdoğan(Dk.76 Vıctor Hugo), İsmail Köybaşı(Dk.62 Nazım Sangare) Juan(Dk.6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

        GOL: Dk.24 Kramer (Konyaspor)

        SARI KARTLAR: Kramer, Adil Demirbağ, Deniz Ertaş, Ndao (Konyaspor), Heliton (Göztepe)

        Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        24’üncü dakikada Yasir Subaşı’nın sol taraftan içeriye ortasında Jevtovic’in topuk pasıyla topla buluşan Kramer kaleciyi de geçerek topu ağlarla buluştu:1-0.

        27’nci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Yusuf Erdoğan’ın ortasına gelişine vuran Pedrinho’nun şutu az farkla auta çıktı.

        28’inci dakikada Konyaspor defansının uzaklaştırdığı topa gelişine vuran İsmail Köybaşı’nın şutu kalecide kaldı.

        43’üncü dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ortasıyla topla buluşan Romulo’nun şutu direkten döndü.

        70’inci dakikada sol taraftan Pedrinho’nun korner atışında topa yükselen Adill Demirbağ’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

        73’üncü dakikada Nazım Sangare’nin ortasında topa yükselen Emerson’un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        77’nci dakikada Victor Hugo’nun sağ çaprazdan serbest vuruşunda Emerson’un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        Karşılaşma Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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