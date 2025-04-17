Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin'in ölümüne, Faik Özgün'ün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.K.'nın otomobiliyle çarptığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, iki öğrenciye çarpması ve çocukların yere savrulması yer alıyor.

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