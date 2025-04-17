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        Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        KAZAANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin'in ölümüne, Faik Özgün'ün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:55
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        Yaşı küçük sürücünün ortaokul öğrencilerine çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        KAZAANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencileri Kemal Taha Keskin'in ölümüne, Faik Özgün'ün de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz M.K.'nın otomobiliyle çarptığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, iki öğrenciye çarpması ve çocukların yere savrulması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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