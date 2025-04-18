Sobadan çıkan gazdan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Emine Göktaş ve oğlu Üveys Göktaş, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Isınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun tedavisi sürüyor.

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