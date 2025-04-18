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        Sobadan çıkan gazdan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:09 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:15
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        Sobadan çıkan gazdan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
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        KONYA'nınSeydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Emine Göktaş ve oğlu Üveys Göktaş, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Isınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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