Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolu Bademli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden, Halil İbrahim Köprülü’nün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada, Köprülü ile muavin ve 12 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 14 yaralı, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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