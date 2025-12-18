Konya'da trafik ışığı direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdurrahman Ö. idaresindeki 35 GB 1376 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Ö. ve Zümrüt Ö. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.