Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (5)

‘TUZGÖLÜ FAYI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK BİR FAY’

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin Tuz Gölü Fay Zonu’nda meydana geldiğini açıklayan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, “Bu deprem, Tuz Gölü Fay Zonu’nun kuzeybatı ucunda. Kulu'nun kuzeyinde oluşmuş bir deprem. Sığ odaklı bir deprem. Tuz Gölü Fay Zonu, Türkiye fay hattı haritasında görünen 7'ye varan büyüklükte deprem üretebilecek bir fayımız. Yapılan araştırmalarda Tuz Gölü Fay Zonu, aktif ve Türkiye fay haritasında yer alıyor. Bu deprem de en kuzeybatı ucunda oluşmuş, odak mekanizması çözümüne göre de normal bir fay üzerinde oluşmuş bir deprem” dedi.