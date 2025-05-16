Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki 5.2'lik depremde, 7 evde küçük çaplı çatlaklar oluştu

        KONYA'nın Kulu ilçesinde dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki 5.2'lik depremde, 7 evde küçük çaplı çatlaklar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA’nın Kulu ilçesinde dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Hasar tespiti için başvurulan 29 evden 7’sinde küçük çaplı çatlaklar oluştuğu belirlendi.

        Konya'nın Kulu ilçesinde dün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Vatandaşların panikle dışarı kaçışmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede saha çalışması yaptı. Konya Valiliği tarafından ilçede kriz merkezi oluşturulup gelişmeler takip edildi. Deprem sonrası 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

        Kriz masasına Kulu merkezde 3 ve 7 kırsal mahallede ise 26 ev için hasar tespiti ihbarı yapıldı. Ekiplerin inceleme yaptığı yapılardan 22'sine hasarsız raporu verilirken, 7 yapıda ise küçük çaplı sıva çatlakları olduğu tespit edildi. Bu yapıların taşıyıcılarında da bir soruna rastlanmadı. Bir caminin minaresinin aleminin düştüğü belirlendi.

        Depremden sonran ilçede hayat normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı
        Beyşehir'de silahla vurulan kişi yaralandı
        Karapınar'da ilkokulu öğrencileri bilim şenliği düzenledi
        Karapınar'da ilkokulu öğrencileri bilim şenliği düzenledi
        Seydişehir'de emekli öğretmenler vefa gecesi etkinliğinde bir araya geldi
        Seydişehir'de emekli öğretmenler vefa gecesi etkinliğinde bir araya geldi
        Down sendromlu oğlunu sandalyeden düşürdüğünü idida ettiği öğretmenden şika...
        Down sendromlu oğlunu sandalyeden düşürdüğünü idida ettiği öğretmenden şika...
        Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, takımının geldiği seviyeden memnun
        Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, takımının geldiği seviyeden memnun
        Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu sona erdi
        Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu sona erdi