Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 4 yaralı

KONYA’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kadir (71) ile eşi Fatma Yıldız (70) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi ile Memleket Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kadir Yıldız idaresindeki 42 Y 5492 plakalı otomobil ile Ali Başişçi’nin kullandığı 34 AP 6806 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki arazide park halindeki kamyona çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Fatma Yıldız’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan eşi Kadir Yıldız ise ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyonette bulunan sürücü Ali Başişçi, Durmuş Başişçi, Mümine Feride Başişçi ve Zeycan Karaağaç da, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralanan Sürücü Kadir Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.