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        Konya'da izinsiz kurban pazarında, kaçak ve hijyenik olmayan kesim

        KONYA'da besiciler tarafından TIR ve kamyonların bekleme yerine izinsiz olarak kurulan hayvan pazarında, kurbanlıklar, hijyen olmayan ortamda kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:55
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        Konya'da izinsiz kurban pazarında, kaçak ve hijyenik olmayan kesim
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        KONYA'da besiciler tarafından TIR ve kamyonların bekleme yerine izinsiz olarak kurulan hayvan pazarında, kurbanlıklar, hijyen olmayan ortamda kesildi.

        Konya'da Kurban Bayramı öncesi belediyeler hayvan pazarı ile kesim yapılacak yerleri belirleyip, duyurdu. Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde, besiciler tarafından TIR ve kamyonların bekleme yerine izinsiz olarak hayvan pazarı kurulup, kurbanlık hayvan satışı yapıldı. Kurbanlığını alan kişilerden bazıları da aldıkları yerde hijyen olmayan ortamda hayvanlarını kestirdi.

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