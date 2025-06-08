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        Bayram tatili için geldi, bıçaklanarak öldürüldü (2)

        ŞÜPHELİTUTUKLANDI Konya'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay'ı (32) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Mehmet Kayhan (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:50
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        Bayram tatili için geldi, bıçaklanarak öldürüldü (2)
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        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Konya'nın Seydişehir ilçesine bayram tatili için gelen Hüseyin Aksay'ı (32) bıçaklayarak öldüren arkadaşı Mehmet Kayhan (37), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kayhan ifadesinde, Aksay'ın kendisinden uyuşturucu istediğini, bulamayacağını söylediğinde yerini sorduğunu, yanına geldiğinde kendisine saldırdığını, bu sırada kendisini korumak için bıçak salladığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan Hüseyin Aksay otopsi işlemleri sonrası defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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