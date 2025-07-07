Akşehir Belediyesi'nden sanat atölyeleri

KONYA’da düzenlenen 66’ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Akşehir Belediyesi bu yıl da sanatı ve üretimi merkeze alan atölye çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Geleneksel el sanatlarından çağdaş çizgi sanatına uzanan bu etkinlikler hem katılımcıların yaratıcılığını besliyor hem de kültürel mirasın geleceğe taşınmasına katkı sunuyor.

Akşehir Belediyesi tarafından Gülmece Parkı’nda kurulan atölye alanında, 6–10 Temmuz tarihleri arasında zanaatkârlar, sanatçılar ve vatandaşlar bir araya geliyor. Gün boyu süren atölyelerde ziyaretçiler üretimin parçası olma fırsatı bulurken, Anadolu'nun dört bir yanından gelen el sanatları ustaları da deneyimlerini paylaşıyor.

Atölye başlıkları arasında İpek Dokuma, Mardin Bakırcılık, Lüle Taşı, Su Kabağı İşleme, Ahşap Oyuncak, Yöresel El Sanatları, Boncuk İşçiliği, Osmanlı Çarıkları, Deri İşleme, Gümüşçülük, Telkâri, Yatağan Bıçakçılık, Ebru ve Sepet Örgü gibi çok sayıda zengin içerik yer alıyor. Ayrıca çevre duyarlılığını merkeze alan Geri Dönüşüm Atölyesi de dikkat çekiyor.