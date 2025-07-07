Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir Belediyesi'nden sanat atölyeleri

        KONYA'da düzenlenen 66'ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Akşehir Belediyesi bu yıl da sanatı ve üretimi merkeze alan atölye çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir Belediyesi'nden sanat atölyeleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA’da düzenlenen 66’ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Akşehir Belediyesi bu yıl da sanatı ve üretimi merkeze alan atölye çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Geleneksel el sanatlarından çağdaş çizgi sanatına uzanan bu etkinlikler hem katılımcıların yaratıcılığını besliyor hem de kültürel mirasın geleceğe taşınmasına katkı sunuyor.

        Akşehir Belediyesi tarafından Gülmece Parkı’nda kurulan atölye alanında, 6–10 Temmuz tarihleri arasında zanaatkârlar, sanatçılar ve vatandaşlar bir araya geliyor. Gün boyu süren atölyelerde ziyaretçiler üretimin parçası olma fırsatı bulurken, Anadolu'nun dört bir yanından gelen el sanatları ustaları da deneyimlerini paylaşıyor.

        Atölye başlıkları arasında İpek Dokuma, Mardin Bakırcılık, Lüle Taşı, Su Kabağı İşleme, Ahşap Oyuncak, Yöresel El Sanatları, Boncuk İşçiliği, Osmanlı Çarıkları, Deri İşleme, Gümüşçülük, Telkâri, Yatağan Bıçakçılık, Ebru ve Sepet Örgü gibi çok sayıda zengin içerik yer alıyor. Ayrıca çevre duyarlılığını merkeze alan Geri Dönüşüm Atölyesi de dikkat çekiyor.

        Atölye çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserler, 10 Temmuz’da saat 15.00’te açılacak özel bir sergiyle ziyaretçilere sunulacak.

        Nasreddin Hoca’nın mirasını taşıyan şenliğin bir diğer dikkat çeken etkinliği ise Karikatürcüler Derneği sanatçılarının katılımıyla düzenlenen Karikatür Atölyesi. 6, 7 ve 8 Temmuz günlerinde saat 10.30’da başlayan bu özel etkinlikte, katılımcılar mizahın çizgiyle buluştuğu noktada kalemlerini konuşturuyor.

        Karikatür sanatçıları eşliğinde gerçekleşen atölye, gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaştan katılımcıya mizahın diliyle düşünmenin, anlatmanın ve eleştirmenin yollarını öğretiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum

        Benzer Haberler

        Konya'da orman yangını, kısa sürede söndürüldü
        Konya'da orman yangını, kısa sürede söndürüldü
        Görev yaptığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya, anıldı
        Görev yaptığı hastanede öldürülen Dr. Ekrem Karakaya, anıldı
        Konya'da hasta yakınının silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden Dr. Karakay...
        Konya'da hasta yakınının silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden Dr. Karakay...
        Konya'da hava ambulansı sağlık çalışanı için havalandı
        Konya'da hava ambulansı sağlık çalışanı için havalandı
        GÜNCELLEME - Konya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Konya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaral...
        66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor
        66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor