Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otobüs şarampole inip ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

        KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole inip, ağaçlara çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otobüs şarampole inip ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole inip, ağaçlara çarptığı kazada, 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış mevkisi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan, Mersin'e giden Aşkın Hasbil’in (64) kontrolünü yitirdiği 35 BMR 481 plakalı yolcu otobüsü, şarampole inip ağaçlara çarptı. Kazada, 37 kişinin bulunduğu otobüste şoför Hasbil, yolcular Sevim Bayar (57), Emine Çaylam (55), Özgür Kaçar (38), Damla Kaçar (5), Kadir Kaçar (12) ve Muhammet Emrah Kaçar (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular da başka bir otobüsle yoluna devam etti.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını

        Benzer Haberler

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakm...
        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakm...
        Konya'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları a...
        Konya'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları a...
        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
        Konya'da yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlik...
        Konya'da yapılacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlik...
        Otizmli ve işitme engelli yüzücü yeni başarılara babasıyla hazırlanıyor
        Otizmli ve işitme engelli yüzücü yeni başarılara babasıyla hazırlanıyor
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Konya'ya ulaştı
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Konya'ya ulaştı