Konya'da orman yangını (2)

YANGINSÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konya'nın Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvas mevkisinde saat 11.00 sıralarında anız yakılmasının neden olduğu orman alandaki yangın devam ediyor. Yangının ilk dakikalarından itibaren Orman Bölge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle karadan ve 2 helikopter, 1 uçakla havadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle Ketenli yaylasındaki ormanlık alana ulaşan alevler, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçe sınırlarına doğru yayılıyor. Ekiplerin karadan mücadelesi sürerken, havanın kararmasıyla havadan yapılan müdahalelere ara verildi.

Konya Valisi İbrahim Akın da yerinde incelemede bulundu. Vali Akın 'X' hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 11.08’de #Doğanhisar ilçemizden alınan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, ekiplerimiz kısa süre içerisinde olay yerine ulaşarak müdahaleye başlamıştır. Valiliğimizin koordinasyonunda; orman teşkilatı, belediyeler, itfaiye, AFAD, karayolları, DSİ ve diğer kurumlarımızdan oluşan ekiplerimiz tarafından yangına hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangınla mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan tüm #ormankahramanları’mıza teşekkür ediyorum. Temennimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak kamuoyunu güzel haberlerle bilgilendirmektir.” dedi.