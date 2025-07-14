Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da orman yangını (2)

        YANGINSÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Konya'nın Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvas mevkisinde saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YANGINSÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Konya'nın Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvas mevkisinde saat 11.00 sıralarında anız yakılmasının neden olduğu orman alandaki yangın devam ediyor. Yangının ilk dakikalarından itibaren Orman Bölge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle karadan ve 2 helikopter, 1 uçakla havadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle Ketenli yaylasındaki ormanlık alana ulaşan alevler, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçe sınırlarına doğru yayılıyor. Ekiplerin karadan mücadelesi sürerken, havanın kararmasıyla havadan yapılan müdahalelere ara verildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın da yerinde incelemede bulundu. Vali Akın 'X' hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 11.08’de #Doğanhisar ilçemizden alınan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, ekiplerimiz kısa süre içerisinde olay yerine ulaşarak müdahaleye başlamıştır. Valiliğimizin koordinasyonunda; orman teşkilatı, belediyeler, itfaiye, AFAD, karayolları, DSİ ve diğer kurumlarımızdan oluşan ekiplerimiz tarafından yangına hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangınla mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan tüm #ormankahramanları’mıza teşekkür ediyorum. Temennimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak kamuoyunu güzel haberlerle bilgilendirmektir.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        CHP’den Manavgat kararı
        CHP’den Manavgat kararı
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Beşiktaş, Kyle Walker-Peters'ı açıkladı!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Trump'tan Rusya mesajı
        Trump'tan Rusya mesajı
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi...
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar valilerinden 15 Temmuz Demokrasi...
        AK Parti Konya İl Başkanlığından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkla...
        AK Parti Konya İl Başkanlığından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıkla...
        Konya'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor