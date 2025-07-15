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        Konya'daki orman yangını 2'nci gününde

        KONYA'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırına yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:40
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        Konya'daki orman yangını 2'nci gününde
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        KONYA'nın Doğanhisar ilçesi Davras mevkisinde dün çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırına yaklaştı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, Davras mevkisinde alevler kontrol altına alındı.

        Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde dün saat 11.00 sıralarında yakılan anız alanında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Valilik koordinasyonunda başta Orman Bölge Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri olmak üzere 101 araç ve 333 personel görevlendirildi. Bunun yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'nden 1 uçak ve 3 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Helikopterlerin yakıt ikmali de 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan gerçekleştirildi. 30 derecelik sıcaklık ve saatte 10 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle alevler, Ketenli Yaylası'na doğru ilerledi. Hava karardıktan sonra da devam eden mücadeleye rağmen alevler, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırına yaklaştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        'RİSK ALTINDA YERLEŞİM YERİ YOK'

        Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, yangının gidiş istikametine doğru risk altında herhangi bir yerleşim yeri bulunmadığını belirterek, "Alevler rüzgarın da etkisiyle Ketenli Yaylası'na kadar uzandı ve şu an Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırlarında ormanlık alanlara yaklaştı. 1 uçak, 3 helikopter ve karadan da çok sayıda ekiple mücadele sürüyor. Davras mevkisindeki ormanlık alandaki yangında kontrol altına alındı" dedi.

        VALİLİKTEN PAYLAŞIM

        Konya Valiliği de 'X' hesabından yaptığı duyuruda ''Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için #OrmanınKahramanları ve ekiplerimiz Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle, çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" denildi.

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