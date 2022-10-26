Bosna Hersek'te Selçuklu ve Karatay Belediyesinin katkı sunduğu bakımevi açıldı

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi, Karatay Belediyesi ve EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğiyle Bosna Hersek'in Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'de bakımevinin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bakımevine Srebrenitsa'daki soykırımda iki oğlu ve kocası öldürülen merhum anne Hatice Mehmedović'in adının verildiği belirtildi.

Potoçari ve çevre kasabalardan yaşlı, hasta insanlara yönelik hizmet verecek tesisin yaklaşık 100 yataklı konaklama kapasitesine sahip olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tesis, Potoçari ve çevresinde uzak köylerde yalnız yaşayan annelerin sosyalleşmesine katkı sağlayacak. Buradan faydalanan annelere düzenli olarak ücretsiz muayene imkanı sunulacak. İçinde sağlık ocağının da bulunduğu bakımevinde kalan annelerin bakımını ise sağlık okulundan mezun Srebrenitsalı gençler üstlenecek."

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