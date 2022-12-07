Yunak'ta üniversite öğrencileriyle sağlık konusunda söyleşi yapıldı

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nda gençlere yönelik "Kendine İyi Bak" söyleşisi düzenlendi.



Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Gazi Uyar, okulun konferans salonundaki programda insanların duygu ve düşüncelerinin günlük hayatı etkilediğini anlattı.



Uyar, düşünce, duygu ve davranışların bir bütün halinde olduğunu ifade ederek, "Olumsuz bir duygu durumu içerisinde olduğumuzda aklımızdan geçen olumsuz düşünceler bizi daha fazla tetikler. Bu da çoğunlukla durumu düzeltmeye yarayacak yapıcı davranışlar yerine, durumu bizim için daha da zorlaştıracak davranışlar içine girmemize neden olabilir. Ortaya koyduğumuz olumsuz davranışlar bazen olumsuz olayların başımıza gelmesine de neden olabilir. Çünkü zihinlerimiz bizi mutlu etmek değil, güvende tutmak üzere evrimleşmiş yapılardır. Kaygılarımızın yükseldiği anlarda bunu hatırlamakta fayda var. Zihnimiz aslında kendince bize yardım etmeye, güvenliğimizi sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden mesajı gerçekçi ve doğru anlamak gerekiyor." deyi konuştu.

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