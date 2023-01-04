Görme engelli Konyalı Mehmet'in azmi karanlığını aydınlattı

KONYA (AA) - Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu Finans , Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 1. Sınıf öğrencisi görme engelli Mehmet Yenioğlu, Sigortacılık Eğitim Merkezi'nden Teknik Personel Yeterlilik Sertifikası alarak bir ilki başardı.



2022 tarihinde Yunak Meslek Yüksek Okulu Maliye bölümünden mezun olduktan sonra ikinci defa eğitim hayatına başlayarak aynı okulda bu defa da Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde eğitim gören yüzde 92 görme engelli 26 yaşındaki Mehmet Yenioğlu, Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin (SEGEM) engellilere yönelik açtığı sınavı kazanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazandı.



Yenioğlu, almış olduğu sertifika sayesinde hayali olan özel sigortacılık hizmeti verebilecek.



Okula, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde okuyan işitme engelli küçük kardeşi Engincan Yenioğlu ile gelen Mehmet Yenioğlu, "Büyük bir acente olup mesleğimi en iyi şekilde yapmayı düşünüyorum. Benim asıl amacım tüm engellilere örnek olmaktır. Engelleri aşabilmektir. Bir çok engelli vatandaşımız ya eve kapanıyor yada eve kapatılıyor." dedi.



Okulda düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş da, Mehmet Yenioğlu'na Sigortacılık Teknik Personel Yeterlilik Sertifikasını verirken, "Bu bildiğim kadarıyla Türkiye'de görme engelli bir bireyin aldığı ilk belgedir.Bu belge engelli bir bireyin engelleri aşması anlamında çok büyük bir öneme sahip olduğu için bir çok arkadaşına da örnek olacaktır. Başta Mehmet olmak üzere tüm öğrencilerimizin yanında ve destekçisiyiz." dedi.





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