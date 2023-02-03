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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Konya'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde içerisinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi 40755. Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu metruk evdeki yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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