Güneysınır'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde depremzedelere destek amaçlı kermes düzenlendi.

Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Güneysınır Şehit Muhammed Ali Dündar Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonunda depremzedelere destek amaçlı kermes yapıldı.

Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı ve Belediye Başkanı Ahmet Demir kermes alanını ziyaret etti.

Vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören kermeste, elde edilen gelir depremzedelere ulaştırılacak.

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