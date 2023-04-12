Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Göl Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Takavcı, aşevinin hayırseverlerin desteğiyle her gün geniş bir bölgeye aş hizmeti verdiğini belirtti.

Ramazan dolayısıyla her gün yaklaşık bin kişiye aş hizmeti verildiğini ifade eden Takavcı, "Aşevimizde yaklaşık bin kişilik yemek hazırlanıyor. 600 kişilik yemeğimiz Beyşehir ve Derebucak ilçesinin 79 mahallesine ulaşıyor. Bu hizmeti toplam 5 araçla yapıyoruz. İlçe merkezinde ise iftar çadırımız kuruluyor. Yine ramazan dolayısıyla Eşrefoğlu Camisi ve farklı camilerimizde de vatandaşlarımıza teravih sonrasında Osmanlı bal şerbeti ikramımız oluyor." dedi.



- Beyşehir'de meyve bahçeleri ve hububat ekili alanlarda gelişim ve hastalık kontrolleri yapıldı

Beyşehir'de meyve bahçeleri ile hububat ürünü ekili alanlarda gelişim ve hastalık kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, taramanın ilçede bulunan meyve bahçeleri ile buğday ve arpa ekili sahalarda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlkbaharda yağışlı havaların etkisiyle nem oluşumu ve ardından seyreden sıcaklık artışları mantari hastalıkları tetikleyebilmekte olup, bu dönemde ilçemizde saha kontrollerimiz sonucu hububatta septoria hastalığı, yaprak yanıklığı hastalığı bazı tarlalarda gözlemlenmiştir. Arazi kontrollerimiz düzenli olarak devam etmekte olup, gözlem sonuçları hakkında üreticilerimiz bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.

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