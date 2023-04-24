Konya Adliyesi'nde ilk mesai gününde bayramlaşma programı düzenlendi

KONYA (AA) - Konya Adliyesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla tatilin ardından mesainin ilk gününde bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ın, bayramlaşma davetine katılanlara teşekkür ettiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında Cumhuriyet Başsavcısı İnal, herkesin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden adliyemize atanan personelimize hoş geldiniz der, yeni görev yerinde başarılar dilerim. Bir ihtiyacınız olduğunda kapımız her zaman açıktır. Ayrıca 6 Şubat'tan itibaren gönüllü olarak deprem bölgesine gidip görev yapan Cumhuriyet Savcılarımıza ve personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tüm meslektaşlarımızdan ve personelimizden önümüzdeki dava soruşturma dosyalarında adil yargılanma ve lekelenmeme hakkına azami derecede riayet edilerek hızlı ve etkin bir şekilde işlem yapılarak sonuçlandırılmasını rica ediyorum. Ayrıca yargıda hedef sürelere dikkat edilmesi, adliyemize gelen vatandaşlarımızın işlemlerinin hızlı şekilde yapılmasına dikkat edilmesi, işlemler sırasında vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü ve nezaketle davranılması hususlarına dikkat edilmesini rica ediyorum."

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