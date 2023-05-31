Konya'dan kısa kısa

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin yeni başkanı belli oldu

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KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen liselerarası "Haydi Pişir Bakalım" yemek yarışmasının finali yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen final yarışmasını Karapınar Meke Anadolu Lisesi kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, "İki yıldır Karapınar'ımızın başarıları bizi gururlandırıyor. Haydi Pişir Bakalım birinciliği, ilçemizde büyük sevinçle karşılanıyor. Emeklerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





-Seydişehir Kaymakamı Pişkin, depremzede aileyi ziyaret etti

Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, depremzede çiftin yüzüklerini taktı.

Pişkin, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan Hataylı depremzede ailenin "Burada kimsemiz olmadığı için kızımın isteme ve söz merasiminde manevi olarak yanımızda olur musunuz?" talebini geri çevirmedi.

Aileyi ziyaret eden Pişkin, Ecem Sude Ozan ile Birdal Yunus Yeşilçimen'in söz yüzüklerini taktı.





- Bozkır'da ilkokul öğrencileri dernek ziyaretinde bulundu

Bozkır'da Akkise Atatürk İlkokulu öğrencileri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti

Dernek tarafından öğrencilere yemek ikramı yapıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Görür, kursları ziyaret eden öğrencilere hafızlıkla ilgili bilgi verdiklerini belertti.

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